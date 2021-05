In piazza contro l'ampliamento della cava del Magnodeno: il Comitato si mobilita

Prosegue la mobilitazione del Comitato "Salviamo il Magnodeno" in vista della prossima riunione della Conferenza dei Servizi programmata per il 14 maggio. Il Comitato ha organizzasto per domenica 9 alle ore 15.00, nella centralissima piazza Cermenati di Lecco, un presidio pubblico per ribadire il proprio dissenso verso la richiesta di autorizzazione presentata dalla ditta Unicalce per ottenere l'ampliamento di ulteriori 2.791.000 m³ della cava Vaiolo Alta.

L'ultima riunione

Si è concluso con un nuovo rinvio la terza riunione Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Lecco per la giornata di venerdì 30 aprile, che ha preso in esame gli aggiornamenti, i chiarimenti e le valutazioni dei vari soggetti, pervenuti in data 26, 28, 29 e 30 aprile, ma ha dovuto optare per un aggiornamento.

Come fatto sapere da Villa Locatelli, infatti, «si è ritenuto opportuno concludere il procedimento una volta acquisito il contributo tecnico di Arpa (atteso entro il 12 maggio, ndr) e di formulare la decisione finale in merito alla realizzazione e all’esercizio del progetto nella prossima riunione convocata per venerdì 14 maggio alle 10, durante la quale gli enti formuleranno gli atti di competenza nel rispetto dei termini procedimentali».

I punti di vista