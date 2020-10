Valmadrera, emergenza sanitaria: rinviata la cena degli imprenditori e della solidarietà

A fronte dell'attuale situazione sanitaria e delle conseguenti disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la "Cena degli imprenditori e della solidarietà" programmata per venerdì 20 novembre è rinviata.

«E' comunque nostra intenzione riproporre l'iniziativa non appena sarà possibile per dar conto dei progetti sostenuti in questi anni, per presentare il nuovo Fondo “In viaggio con Pamela”, oltre che per promuovere la raccolta di risorse per il Fondo Valmadrera Covid-19, destinato alle attività e alle famiglie valmadrersi che risentono delle difficoltà di questo periodo. A tale proposito ricordiamo che è possibile effettuare versamenti a favore del Fondo Valmadrera Covid-19 mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Comunitaria del Lecchese presso Intesa Sanpaolo»:

causale: Fondo Comunità di Valmadrera Covid-19

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

I membri del Fondo