Malgrate: successo per la "Cena di mezza Estate". Ora il grande evento della "Rocca Incantata"

Successo, domenica sera, per la "Cena di mezza Estate". L'evento promosso dalla Pro Loco di Malgrate, supportata dagli esercenti pubblici del comune lecchese, ha richiamato un buon numero di persone sul conosciuto lungolago, è stato all’insegna del divertimento e del buon cibo, accompagnato da musica dal vivo, specialità gastronomiche e lanterne dei desideri sull’acqua a fine serata.

Decisamente scenico quest'ultimo momento, che ha chiuso la bella manifestazione realizzata dalla Pro Loco.

Ora la "Rocca Incantata"

Messo in archivio questo evento, è tempo di pensare alla "Rocca Incantata": sabato 29 agosto, dalle 14 alle 24, il panoramico tratto della Sp582 tratto che collega Malgrate e Valmadrera sarà chiuso al traffico per una lunga giornata dedicata al gusto e alla musica. In cabina di regia Pro Loco Valmadrera, Pro Loco Malgrate e Valmabar, associazione costituita di recente.