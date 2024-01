Non si smette di parlare della raccolta fondi per il Teatro della Società di Lecco. Annunciata a giugno 2023, la campagna è ancora ben lontana dal raggiungere il milione di euro prefissato all'amministrazione: siamo circa a quota 130mila euro. Il nuovo tentativo è legato alla cena a invito organizzata da Palazzo Bovara per la serata di martedì 30 gennaio all'interno delle Scuderie di Villa Manzoni: un momento che, precisa l'amministrazione, è presente nella “delibera di Giunta comunale n. 13 del 25 gennaio 2024, prevede una cena di raccolta fondi a invito”, ma la cui calendarizzazione non era stata resa nota.

Coinvolta anche l'Impresa Sociale Girasole di via Marco d'Oggiono, società mista a capitale pubblico–privato costituita da 29 Comuni dell'Ambito territoriale di Lecco e da nove soggetti del privato sociale: “È opportuno sottolineare, infatti, che il coinvolgimento dell'Impresa Sociale Girasole è limitato alla messa a disposizione della piattaforma tecnica di cui è titolare, per le ordinarie operazioni di registrazione e incasso, pagamenti e fatturazione, all’interno della vigente convenzione triennale di co-progettazione, per progetti di servizio e interventi in campo turistico”, spiega il Comune di Lecco.

“Il progetto di raccolta fondi predisposto dell'Amministrazione comunale e avviato nel 2023 presenta a oggi un bilancio positivo, non solo economico, ma anche sociale e umano; un percorso prezioso, fatto di incontri e di persone a cui sta a cuore il nostro teatro e che per esso vogliono impegnarsi. Si coglie dunque l'occasione per ringraziare di cuore i numerosi benefattori che stanno lavorando per la riapertura del Teatro della Società - aggiungono il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l'assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Spiace vedere come alcuni vogliano vedere nell'allargamento della platea dei sostenitori del teatro un momento strumentale alla polemica, piuttosto che una grande occasione per una delle più prestigiose Istituzioni culturali di Lecco”.

Girasole: “Chiesta solo la piattaforma”

Una versione confermata dalla medesima Impresa Sociale Girasole: “In riferimento alla Delibera di Giunta n. 13 del 25 gennaio, avente ad oggetto l’approvazione del programma della serata del 30 gennaio 2024, nelle scuderie di Villa Manzoni, di cui è stata data diffusione su alcuni canali social, vogliamo precisare che all’Impresa Sociale Girasole è stato chiesto di mettere a disposizione esclusivamente la piattaforma digitale utilizzata nell’ambito della Coprogettazione del Turismo per le prenotazioni e i pagamenti dei partecipanti alle varie iniziative del “Catalogo delle esperienze. Nulla ci è mai stato chiesto, invece, in ordine a spese da sostenere in merito all’organizzazione dell’evento, spese per le quali Girasole in ogni caso non si è mai impegnata ad assumere specifico impegno. Abbiamo, infatti, precisato quanto sopra all’Amministrazione comunale di Lecco con lettera inviata via mail in queste ore. Ci auguriamo di avere chiarito la nostra posizione con la presente comunicazione, rinnovando la disponibilità a mettere a disposizione del Comune l’infrastruttura digitale sopra indicata”.