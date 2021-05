Cinema: il Cenacolo Francescano riparte dopo un anno con un impianto rinnovato

La fine di un incubo. Anche il Cenacolo Francescano a Lecco riapre i battenti per tornare a proporre al pubblico i film che è stato impossibile mandare durante la stagione invernale a causa delle chiusure imposte dalla pandemia. L'unica eccezione in un anno, dal primo lockdown, è stata rappresentata dal primo film della 29^ rassegna "Ciak Cenacolo". Poi, la nuova chiusura.

L'associazione "Il Cenacolo Francescano" presieduta da Mario Bonacina non si è persa d'animo, e ha ideato molte novità per la ripartenza. «Grazie alla Parrocchia e al finanziamento della Regione Lombardia abbiamo potenziato il nostro impianto cinematografico con il nuovo proiettore digitale e audio Dolby surround - spiegano - Riapriamo quindi proponendo in alta qualità sei film che erano in programmazione nella nostra rassegna "Ciak Cenacolo" e lo facciamo in pochi giorni, prima dell'usuale chiusura estiva».

Dal 21 maggio all'8 giugno al martedì e al venerdì verranno effettuate due proiezioni dello stesso film: una alle ore 15 e la seconda alle ore 20, per permettere a tutti un ritorno a casa nel rispetto delle norme anti-covid. È però importante, informano dal Cenacolo, consultare il sito www.teatrocenacolofrancescano.it per controllare eventuali variazioni di orario dello spettacolo serale se il cosiddetto "coprifuoco" verrà posticipato.

Questo è il calendario delle proiezioni: 21 maggio Stanlio e Olio - 25 maggio Mio fratello rincorre i dinosauri - 28 maggio L'ufficiale e la spia - 1 giugno Cena con delitto - 4 giugno Judy - 8 giugno Odio l'Estate.

Le modalità di accesso

Ingresso unico a 5 euro, ricordando che sono validi gli abbonamenti già acquistati per la stagione 2020/21 e i voucher in possesso, sempre col limite di due ingressi per film. I biglietti dei singoli eventi sono acquistabili online tramite il nostro portale cliccando sul bottone "Tutti i biglietti Online" oppure dalle pagine dei singoli eventi. Il posto sarà assegnato al momento dell'acquisto e anche a coloro che si presenteranno alla biglietteria per l'acquisto del biglietto.

Nel rispetto di tutte le indicazioni per evitare contagi il numero degli spettatori che potranno assistere alle proiezioni sarà ridotto a 190, dovrà essere sempre indossata la mascherina FFP2 o chirurgica), anche durante la proiezione del film, dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza e tutti gli altri accorgimenti previsti dai protocolli anticovid relativi all’ingresso, alla presenza e all’uscita della sala.