Il lago diventa un set fotografico per i modelli storici della Moto Guzzi

Iniziativa editoriale in uscita tra maggio e giugno per celebrare il centenario dell'Aquila. Protagonisti il noto fotografo bellanese Carlo Borlenghi e lo scrittore Andrea Vitali

Cosa ci fanno modelli storici della Moto Guzzi in varie location suggestive sul lago? In tanti, nei giorni scorsi, si sono posti la domanda, e a suscitare ulteriore curiosità ci ha pensato un post del sindaco di Bellano Antonio Rusconi - in cui ha taggato l'omologo di Mandello Riccardo Fasoli - con una serie di "scatti".

Le foto ritraggono le Guzzi all'Orrido di Bellano e in altri luoghi del paese, in veri e propri set fotografici. Perché Bellano? Perché a realizzare le immagini è il celebre fotografo, bellanese di nascita, Carlo Borlenghi. La collaborazione nasce all'interno delle celebrazioni per il centenario della Casa dell'Aquila, e prevede la realizzazione di una pubblicazione (in uscita tra maggio e giugno) che conterrà anche le foto scattate nei giorni scorsi.

Prevista inoltre una mostra che verrà allestita nei prossimi mesi. A curare il tutto lo Studio Zuccoli e lo Studio Borlenghi con la collaborazione degli Archivi Vitali, di Andrea Vitali e di tante altre persone lungo i comuni della riviera. «D'ora in avanti vedremo sempre più Moto Guzzi in giro per il territorio» ha annunciato il sindaco di mandello Fasoli.