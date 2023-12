Parte da Maggianico la sperimentazione del "Centro del riuso"

Economia circolare: 200mila euro per sperimentare il "centro del riuso". Fondazione Cariplo ha assegnato il contributo a favore della sperimentazione gestionale del centro, un progetto che mira a superare la cultura dell'usa e getta e promuovere il riutilizzo dei beni usati, che ne prolunga il ciclo di vita e riduce la quantità di rifiuti prodotti.

Insieme al Csv Monza Lecco Sondrio, al Circolo Arci Spazio Condiviso, agli Amici di Pedro e alla cooperativa sociale Paso, il Comune di Lecco avvierà un progetto pilota a Maggianico, in attesa che il vero e proprio "centro del riuso" sorga in zona Bione, accanto al centro di raccolta comunale, in un'area periferica oggetto di rigenerazione urbana. Qui i cittadini potranno conferire beni usati, ancora in buone condizioni, che intendono rimettere in circolo. Inoltre, all'interno della struttura verranno effettuate una serie di attività di ripristino di tipo artigianale, finalizzate alla valorizzazione del bene e al suo riuso. Sulla base di calendari predefiniti, sarà infine possibile recarsi e acquisire i beni disponibili, a condizioni economiche e con regole che saranno stabilite.

"Riusare è pensare a un nuovo utilizzo"

Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: "Il centro del riuso è, tra i progetti legati all'economia circolare, quello più sfidante. Riusare è pensare a un nuovo utilizzo dei nostri beni così come sono, è scegliere un preciso stile di vita improntato alla sostenibilità, un atteggiamento mentale e culturale che prende forma nella vita quotidiana attraverso gesti apparentemente insignificanti. Il centro del riuso non sarà solo un luogo fisico: grazie ai diversi attori coinvolti nel progetto, questi piccoli gesti si trasformeranno in una vera e propria attività economica, che punterà a ricollocare e reinventare prodotti ancora riutilizzabili".