Centro Diurno Disabili di Valmadrera: approvato l'intervento di adeguamento e implementazione dell'efficientamento energetico

Con la delibera n. 100 la Giunta comunale di Valmadrera ha approvato in linea tecnica il progetto elaborato dall'Arch. Perego Angelo relativo all'intervento di adeguamento e implementazione dell'efficientamento energetico dell'edificio destinato a "Centro Diurno Disabili" sito in Viale Promessi Sposi, 129. Il miglioramento avverrà mediante l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, compresa sostituzione completa dei serramenti. L'intervento è finalizzato ad implementare gli interventi di efficientamento energetico di più recente esecuzione (sostituzione caldaie esistenti con nuovo impianto centralizzato a condensazione), ottenendo un risparmio energetico dell'edificio di proprietà pubblica comunale, con contestuale messa in sicurezza del fabbricato (adeguamento uscite di emergenza).

Il progetto, dell'importo complessivo di 120.000 euro, risulta finanziato nell'ambito delle risorse previste dalla L.R. n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”, in base alla quale sono state assegnate al Comune di Valmadrera risorse per complessivi 500.0000 euro.