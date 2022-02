“Centro prelievi e parcheggio: troppi disservizi all'ospedale ‘Manzoni’”

Buongiorno. Venerdì mattina avevo un appuntamento al centro prelievi dell'ospedale "Manzoni" alle 9.45: sono arrivato qualche minuto prima e il tabellone riportava l'orario del paziente che doveva entrare alle 8.40. Ho chiesto all'incaricato nei pressi del totem se c'era qualche errore nell'orario, invece mi ha riferito che semplicemente erano in ritardo di un'ora. Le persone in attesa erano tante e la hall era strapiena di anziani e mamme con le carrozzine che aspettavano l'orario per entrare.

Ho chiesto la motivazione di questo ritardo all'incaricato e, non avendo ricevuto una risposta convincente, ho chiesto a uno sportello: l'impiegata mi ha spiegato che vi era stato un problema relativo alle infermiere addette ai prelievi. Molte persone a malincuore hanno rinunciato a fare gli esami ed erano molto contrariate. Alle 10.30 sono arrivate anche le persone che dovevano effettuare il prelievo TAO e quindi il caos è ulteriormente peggiorato. In sostanza alle 10.50 finalmente ho potuto effettuare il prelievo.

Speriamo che queste due righe possano sensibilizzare chi di dovere a livello dirigenza ospedaliera del Manzoni affinché episodi di questo tipo non accadano: se ci fosse qualche problema di personale o tecnico, va risolto velocemente per migliorare la qualità del servizio.

Come se non bastasse, all'uscita del parcheggio dell'ospedale non si aprivano le sbarre su entrambe le corsie all'uscita; altro disservizio e ritardo con coda di auto incredibile. In quel frangente compariva la scritta biglietto già utilizzato ma non era vero: solo dopo l'intervento di un addetto si è risolto il problema.

Tanti si sono chiesti cosa sta succedendo all'ospedale Manzoni: carenza di manutenzione? Continui disservizi che non dovrebbero succedere nella città Capoluogo di Provincia.

Un po' di delusione e di amarezza inevitabilmente ti prende.

Cordiali saluti.