Ancora cestini stracolmi e rifiuti abbandonati, la foto di un lettore: "Troppa inciviltà"

Un'altra segnalazione di rifiuti abbandonati e cestini stracolmi di spazzatura tra Lecco città e il territorio. Questa mattina un nostro lettore ha inviato alla redazione di LeccoToday un'immagine emblematica di un cestino pieno di scarti, con tanto di sacchi dell'immondizia, bottiglie, lattine, cartoni e cartacce accatastati vicino. La foto è stata scattata domenica 2 aprile intorno all 9 a Lecco in via Dell’isola, sbocco su via Corti, nel rione di Pescarenico.

"Purtroppo sempre più incivili abbandonano rifiuti in giro e in particolare nei cestini già pieni - commenta l'autore della foto - oltre a segnalare il comportamento indecoroso di chi fa questo, sarebbe bene anche rimuovere il prima possibile l'immondizia, soprattutto da una zona non lontana da una zona turistica come quella di Pescarenico".