Lo chef che porta l'eccellenza gastronomica del Lago di Como alle Olimpiadi della cucina

C'è uno chef in attività nel nostro territorio, sul Lago di Como, tra i professionisti della Nazionale italiana cuochi che a Stoccarda prenderà parte alle imminenti Olimpiadi della cucina. Si tratta dell'executive chef del Lisander Fine Dining Restaurant di Malgrate Angelo Biscotti, nativo di Battipaglia, residente in Brianza e in attesa di trasferirsi proprio sulle sponde del lago.

La città tedesca ospiterà la prestigiosa competizione internazionale dal 2 al 7 febbraio. Biscotti, membro del direttivo della Nazionale, è determinato a rappresentare il meglio del nostro Paese nella sfida tra le varie federazioni di tutto il mondo: "Mi sento molto orgoglioso di far parte di questo talentuoso team e di rappresentare l'eccellenza gastronomica - commenta - Vedere all'opera chef da ogni parte del mondo è entusiasmante, c'è sempre qualcosa da scoprire e imparare".

Il ristorante dell'Hotel Promessi Sposi, nato nell'aprile 2023, si distingue per un'esperienza che combina ingredienti freschi e di prima qualità. La cucina dello chef Biscotti è infatti famosa per creatività e raffinatezza, offrendo piatti che sposano tradizione e innovazione.

I menu previsti nella competizione

La squadra italiana affronterà, a Stoccarda, due programmi distinti durante l'evento: la preparazione di un menu a 3 portate (antipasto, piatto principale e dessert) per 110 persone e uno chef table, ovvero un menu degustazione composto da un programma di finger food (2 caldi e 2 freddi), un piatto festivo con contorni, un piatto vegano, un main course, un dessert e per concludere tre tipologie di petit four per 12.

Le Olimpiadi della cucina di Stoccarda metteranno alla prova le abilità del team italiano per dimostrare la sua creatività e maestria nell'arte a tavola a livello internazionale.