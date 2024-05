Quella chiesetta di origine medievale con affreschi unici: alla scoperta di un gioiello tra i boschi

Torna per la 16^ edizione la rassegna estiva "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi". L’iniziativa, promossa dall'associazione culturale Upper di Monte Marenzo in collaborazione con la parrocchia di San Paolo, l'amministrazione comunale, la biblioteca e il gruppo alpini, propone, durante il periodo estivo, una serie di aperture straordinarie della chiesetta di Santa Margherita a cura di volontari.

Quella di Santa Margherita è una piccola chiesa di origine medievale caratterizzata da un meraviglioso ciclo di affreschi nel verde della Valle San Martino, tra Monte Marenzo e Torre de' Busi.

"Ci auguriamo che la proposta, ogni anno ben accolta da interessati e curiosi grandi e piccoli, contribuisca a tenere alta l’attenzione, anche da parte delle istituzioni sovracomunali, in merito alla manutenzione, cura e salvaguardia del piccolo oratorio e dell’adiacente sito archeologico" - spiegano i volontari di Upper. Di seguito gli appuntamenti in programma (le aperture non verranno effettuate in caso di maltempo).

Gli appuntamenti in programma

Domenica 26 maggio. Apertura dalle ore 15 alle 18. Sarà possibile, oltre a Santa Margherita, visitare anche la chiesa di San Michele e l’oratorio di Santo Stefano a Torre de' Busi, accompagnati dai volontari di San Michele. Per info e prenotazioni su questa e altre date per San Michele: info@prolocovalcava.org o messaggio whatsapp 3315462505 - 3348096848.

Domenica 30 giugno. Installazione artistica di Patrizia Consonni "In nome del pane" dalle 15 alle 18.

Domenica 7 luglio. Festa di Santa Margherita. Ore 10.30 santa messa. Installazione artistica di Patrizia Consonni “In nome del pane” fino ore 18.

Domenica 25 agosto. Apertura dalle 15 alle 18.

Domenica 22 settembre. Apertura dalle 15 alle 18.

Domenica 27 ottobre. Apertura dalle 15.00 alle 18.