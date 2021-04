Mandello, il centro vaccinale chiude. Fasoli: «Spero che la Regione torni sui suoi passi»

Domani scatta la fase di richiamo per gli Over 80, al termine della quale la struttura di Pra' Magno verrà smantellata. «Gli utenti dovranno andare a Lecco, Barzio, Erba e Cernusco, ma è importante che prenotino». Critiche sulla decisione anche dal Partito Democratico

Stop al centro vaccinale di Pra' Magno, nel centro sportivo di Mandello, dove dallo scorso 12 marzo era stato allestito il presidio sanitario adibito alla campagna degli Over 80, terminata senza intoppi in due settimane. Il centro ospiterà da domani, venerdì, la fase di richiamo delle vaccinazioni per gli anziani dei comuni di Abbadia Lariana, Mandello e Lierna. Ma, al termine di questa, sarà dismesso nonostante una capacità di ospitare fino a ventidue linee.

«Questa fase ci ha visto tra i primi a partire, con un'organizzazione perfetta, grazie soprattutto ai nostri medici di base (anche quelli appena pensionati che non hanno mai fatto mancare il loro aiuto), alla Polisportiva, al gruppo locale dell'Ana, al gruppo comunale di Protezione civile e alle strutture comunali - commenta il sindaco Riccardo Fasoli - Un grazie particolare al dottor Marco Magri della cooperativa Cosma che è stato di fondamentale per la partenza del servizio. Un grazie anche ad Ats che, in un periodo in cui ancora non era chiara la strategia vaccinale regionale, ci ha permesso di attivare il centro divenuto da esempio per gli allestimenti successivi».

«Decisione di Bertolaso, preferiti altri centri»

Come annunciato qualche giorno fa dallo stesso primo cittadino mandellese, si pensava che il destino della struttura fosse diverso. «Dopo che la stessa Ats aveva candidato il nostro polo, ampliato anche nella palestra più grande di Pra' Magno, quale centro vaccinale per le successive fasi (a iniziare dagli Over 70), il commissario straordinario Bertolaso ha deciso di sospendere il nostro centro e di concentrare le vaccinazioni su Lecco (Palataurus), Cernusco Lombardone (capannone privato), Barzio (Comunità Montana Valsassina). Per la popolazione dei nostri territori è prevista la possibilità di utilizzare anche il centro di Erba (Lariofiere)».

Fasoli auspica che i vertici regionali possano tornare sui loro passi. «Una scelta che spero possa essere rivista: questo centro come quelli degli altri comuni ha dimostrato come la prossimità sia di aiuto ad ampliare il numero di soggetti che effettuano la vaccinazione, a ridurre i costi di gestione (il nostro centro è nato senza spese particolari a differenza delle necessità dei centri più grandi), a ridurre i tempi di attesa e le necessità di spostamento della popolazione oltre a evitare assembramenti e la condivisione di spazi da parte di gruppi famigliari e comunità differenti. Nella speranza di una revisione delle sedi territoriali individuate, invito in ogni caso la cittadinanza, appena il servizio sarà disponibile, a prenotare la propria vaccinazione: solo in questo modo potremo tornare alla normalità e smettere di perdere concittadini, amici, parenti».

Duro il Pd: «Scelta scellerata e costosa»

«Apprendiamo con stupore la scelta di Regione Lombardia di continuare ad accanirsi sui cittadini, anche nel nostro territorio. La decisione arrivata direttamente dal Pirellone è quella di chiudere l'hub vaccinale di Pra' Magno a Mandello che aveva ben lavorato nel corso di queste prime settimane, grazie allo sforzo degli amministratori locali e di Ats - commenta Pietro Radaelli, coordinatore del Pd Abbadia-Mandello - Al contrario, la gestione Fontana-Bertolaso-Moratti, invece di premiare i piccoli ed efficienti centri vaccinali come quello mandellese, ha imposto ai residenti di Abbadia, Mandello e Lierna che ne usufruivano, di essere dirottati sul Palataurus di Lecco, su Cernusco Lombardone, su Barzio oppure sul Lariofiere di Erba. Inoltre, si è scelto di prediligere centri molto più onerosi per i contribuenti, dal momento che il centro sportivo mandellese era nato senza spese particolari».

«Una scelta del tutto scellerata, che dimostra una volta di più la totale incompetenza ai vertici di Regione Lombardia e che mette una volta di più in difficoltà i cittadini lombardi più fragili - prosegue - La prossimità, infatti, è di grande aiuto per ampliare il bacino della popolazione vaccinabile, oltre che per venire incontro alle necessità delle persone, specie più anziane. Un'ennesima conferma di quanto la concezione di sanità della giunta regionale lombarda sia lontana dalla presenza sul territorio. Ci uniamo alla speranza del Sindaco Fasoli che Regione possa rivedere la propria posizione e tornare sui propri passi, in modo che anche il Basso Lario non debba diventare vittima dell’inadeguatezza leghista in materia di sanità».