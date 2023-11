Chiusura McDonald's Lecco, la presenza in quell’area non risultava più strategicamente rilevante

"Le possiamo confermare che il McDonald’s di Lecco è stato chiuso ieri poiché la sua presenza in quell’area non risultava più strategicamente rilevante. È in corso un monitoraggio della zona per eventuali altre future valutazioni. Le persone dello staff sono state tutte ricollocate su altri store".

Questa la nota che abbiamo ricevuto dall'ufficio comunicazione regionale di Mc Donald's, dopo averlo contattato per avere qualche informazione in più in merito alla chiusura del fast food sul lungolago di Lecco. "L'ultimo panino" è stata preparato ieri a pranzo, poi dalle ore 15 di martedì 18 novembre, si sono abbassate le saracinesche su uno dei locali di ristorazione più noti e frequentati del centro città. Il Mc di Lecco era stato inaugurato nel dicembre del 1996.

L'ufficio comunicazione ha poi confermato che la forza lavoro verrà salvaguardata e che, al momento, come illustrato nel manifesto affisso all'ingresso (vedi foto) la clientela potrà fare riferimento al Mc Donald's di Garlate, dove è attivo anche un Mc drive. Non trapela altro in merito all'ipotesi di una nuova riapertura a Lecco e a quale possa essere l'eventuale nuova destinazione. L'azienda conferma solo che sta portando avanti una serie di valutazioni in merito.