Settimana di disagi viabilistici in Valsassina e Valvarrone

Chiudono le strade in Valvarrone e Valsassina per consentire l'esecuzione di lavori in orario notturno.

Il primo provvedimento riguarda la Sp66 di Vendrogno, nella cui zona sono in programma opere di allacciamento alla rete gas: la Provincia di Lecco ha disposto con ordinanza la chiusura al transito a Indovero di Casargo, dalle 22 alle 5.30 da lunedì 19 a mercoledì 21 febbraio.

Il secondo divieto interessa la Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone: prevista la chiusura al transito a Castello di Dervio, dalle 22 alle 6 da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio per posa tubazione scolo acque meteoriche.