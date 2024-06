Lavori di consolidamento, chiudono tre strade Provinciali: ecco quando

Sono numerosi, nei prossimi giorni, gli interventi che renderanno necessarie chiusure temporanee sulle strade Provinciali nel Lecchese.

Il provvedimento più importante sulla SP72 a lago: la Provincia ha disposto la chiusura al transito in orario diurno dalla rotatoria Malpensata alla località Riva di Gittana di Perledo, da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno dalle 8.30 alle 17.30, per interventi urgenti di ispezione e consolidamento della volta della galleria Morcate.

Sulla Provinciale 62, che collega la Valsassina al lago, sono necessari interventi strutturali che riguarderanno alcuni punti sulla forra del torrente Pioverna: per questo motivo è stata istituita la limitazione al transito dei veicoli o complessi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, ed è stata estesa anche agli autobus. La limitazione, che interessa il tratto compreso tra il pk 26+000 (ponte di Tartavalle in Taceno) e il pk 29+000 (località Pennaso a Bellano) sull'arteria viabilistica, sarà in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 12 giugno 2024.

A Castello Brianza, causa costruzione del sottopasso ciclopedonale sulla SP51 'della Santa', verrà totalmente chiuso il tratto dal pk 8+780 (intersezione con la Sp 52) al pk 8+920, dalle ore 8.00 del 17 giugno alle 18 di giovedì 27 giugno.