Pista ciclopedonale: lavori da Rivabella verso Vercurago

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica del tratto di ciclabile lungolago che dal campeggio di Rivabella conduce sino al confine con Vercurago. I lavori, in capo alla ditta City Green Light, che gestisce il servizio di illuminazione pubblica per conto del Comune di Lecco, prevedono la rimozione e la sostituzione dei 44 punti luce dislocati lungo il tratto ciclopedonale in questione (circa 1 chilometro).

A partire da domani, giovedì 30 giugno, e fino alla conclusione dei lavori, il tratto in questione resterà chiuso al transito dalle ore 8:30 alle 17 dal lunedì al sabato, per consentire di lavorare in sicurezza. Dalle 17 l'area di intervento sarà delimitata e sarà consentito l'accesso alla pista, con le dovute accortezze. I lavori in esecuzione mirano ad assicurare un'illuminazione costante del tratto ciclabile a vantaggio della sicurezza delle persone che la praticano.

"In un'ottica di fruibilità, non solo dei cittadini lecchesi, ma anche dei tanti turisti che frequentano la nostra città e la ciclabile a lago - dichiara Maria Sacchi, assessore ai Lavori pubblici di Lecco - interveniamo sull'illuminazione pubblica anche di questo tratto, che presentava delle criticità e che nel giro di un paio di settimane restituirà una maggiore sicurezza ai suoi frequentatori, specie nelle ore serali, anche in vista dell'autunno".