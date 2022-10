Modifiche alla viabilità: attenzione al Giro di Lombardia di sabato 8 ottobre

Attenzione alle modiche alla viabilità e alle limitazioni al traffico veicolare nel weekend, tra Lecco e i comuni limitrofi. Domani, sabato 8 ottobre, si svolgerà infatti il Giro di Lombardia, la competizione ciclistica di 253 km da Bergamo a Como che transiterà anche sul territorio lecchese, in particolare lungo la SP 72 e SP 583 da Garlate in direzione Valmadrera, si stima tra le ore 14.13 e le 14.55. In concomitanza con il passaggio della "carovana ciclistica", non sarà possibile percorrere in uscita da Lecco il ponte Kennedy e il ponte Vecchio.

Le chiusure nel Calolziese per il Giro di Lombardia: le vie interessate

Prima di approdare in zona Lecco, il 116° Giro di Lombardia di sabato 8 ottobre attraverserà anche il territorio della Valle San Martino. Il Comune di Calolzio ha reso noto che - con apposita ordinanza - è stata prevista la chiusura provvisoria dalle ore 13.25 di domani delle strade lungo le quali passerà la competizione ciclistica. "La sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia sui tratti interesserà in particolare le seguenti strade site nel territorio di Calolziocorte": via Mandamentale, via Santi Cosma e Damiano, via Fratelli Bonacina, corso Europa (lungo la Lecco-Bergamo), via Padri Serviti, viale De Gasperi (zona lungoadda) e via Mazzini (la tratta che collega Calolzio con il territorio Olginatese). Come si legge nell'ordinanza municipale, il traffico resterà chiuso "fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile con la scritta Fine gara ciclistica".

Domenica 9 sfida calcistica al Rigamonti Ceppi con altre limitazioni

In una nota diramata dagli uffici municipali di Lecco, viene inoltre segnalato che questa domenica 9 ottobre, in occasione dell’incontro calcistico che si disputerà presso lo stadio Rigamonti - Ceppi alle ore 14.30 (Lecco - Sangiuliano), le vie adiacenti allo stadio saranno interessate da alcune limitazioni del transito veicolare e delle soste a partire dalle 11 e fino alle 19. Per quanto riguarda i posteggi , è istituito divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via Pascoli su ambo i lati, via Cantarelli su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.