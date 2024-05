Un nuovo sportello al cimitero di Castello

Nuovo servizio al cimitero di Castello sopra Lecco. Da giovedì 16 maggio sarà operativo un nuovo sportello, situato all'ingresso C di via Ugo Foscolo, in prossimità di via Lusciana.

Il personale presente “assisterà gli utenti nella ricerca dell'ubicazione dei defunti, fornirà informazioni sulle operazioni cimiteriali in seguito a un decesso e sulle pratiche amministrative per esumazioni ed estumulazioni, rilascerà concessioni cimiteriali e raccoglierà segnalazioni su anomalie o guasti all'interno dei cimiteri”, spiegano dal Comune di Lecco.

Lo sportello sarà operativo tutti i martedì e i giovedì dalle 9 alle 13.