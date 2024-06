L'Oscar degli spettatori del Cardinal Ferrari al film 'Io capitano'

Non poteva concludersi meglio la rassegna di cineforum 'I colori del cinema' promossa al cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate. Dopo un viaggio di ben 32 film (l'ultimo votato e dunque scelto dagli spettatori), la chicca finale è stata, venerdì 7 giugno, una seguitissima lezione di cinema tenuta dal critico cinematografico e giornalista Gabriele Lingiardi che per tutta la durata della rassegna ha accompagnato e presentato le pellicole in programma.

"Davvero un valore aggiunto per il nostro cineforum e l'ulteriore dimostrazione è arrivata in occasione di questo appuntamento fuori programma - spiegano dal Comitato Cardinal Ferrari - Risultato: sala affollata di appassionati di cinema e tante domande alla fine della interessante e mai noiosa lezione che ha toccato con l'aiuto di clip e spezzoni di film (da Nanni Moretti a Shining) i segreti per capire, leggere e interpretare - come solo un critico sa fare - ciò che ci affascina ogni volta sul grande schermo di una sala. È stata, comunque, una stagione magica quella del nostro cineforum, grazie anche ad altre novità che sono piaciute (e che verranno sicuramente riproposte) al nostro pubblico. Stiamo parlando in particolare alla possibilità offerta agli spettatori abbonati e non di votare i film proposti nella stagione 2023/24 e di scrivere ogni volta anche un personale commento tramite la nostra piattaforma. Una speciale giuria che, ora possiamo dirlo, alla fine ha premiato con l'Oscar del C. Ferrari Io Capitano di Matteo Garrone. Ora sarebbe lungo elencare la classifica dei 32 film in concorso, ricordiamo solo che al secondo posto si è classificato Green Border e al terzo Tatami che sul fil di lana ha superato The Old Oak".

A settembre l'offerta "porta gratis una persona"

Chi volesse consultare la classifica completa potrà comunque trovarla sul sito. Perché il cineforum va in vacanza, in attesa di ritornare a settembre, ma la programmazione ordinaria continua ancora per qualche settimana, anche grazie alle promozioni legate alle iniziative 'Cinema in festa' e 'Cinema Revolution'. "Niente scuse, dunque: anche d'estate il cinema è bello, soprattutto se si può approfittare di comode poltrone e di aria condizionata come nella nostra modernissima sala galbiatese - continuano dal Comitato - Che dire, ancora? Vi aspettiamo con il cineforum a settembre. A proposito, non mancherà una sorpresa: chi si abbonerà avrà diritto a una tessera che permetterà, in occasione dei primi due film della rassegna, di essere accompagnato da una persona che entrerà gratis. Dunque non perdeteci di vista e seguiteci, sia sul nostro sito www.cferrari.it sia sui nostri imperdibili podcast, ultimi arrivati tra le novità".