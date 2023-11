Il Palladium compie 56 anni e sconta il film per il suo compleanno

Il 25 novembre 1967 era un sabato e con la proiezione del film La conquista del West il Cineteatro Palladium iniziava a offrire in modo continuativo cinema alla città.

Sabato prossimo (25 novembre 2023) la sala della comunità della parrocchia di Castello festeggerà il suo 56° compleanno e vuole farlo con un piccolo omaggio ai suoi spettatori, offrendo l'ingresso ridotto (5 euro) a tutti quelli che vorranno recarsi al cinema.

I volontari, che da sempre gestiscono e fanno andare avanti il Palladium, segnalano anche che il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Onu nel 1999.

Film campione di incassi

E proprio in questo fine settimana, a grande richiesta, verrà riproposto il titolo del momento, ovvero C'è ancora domani, il film interpretato e diretto da Paola Cortellesi che, oltre a essere l'indiscusso campione di incassi e di presenze di questa stagione (2,7 milioni di spettatori e 19 milioni di euro al botteghino), tratta con molta delicatezza, ma anche con fiera determinazione, l'emancipazione delle donne del Dopoguerra da una società oppressivamente patriarcale.

Un tema che, purtroppo, la cronaca continua tragicamente a riproporci in questi giorni. Per informazioni, orari e per acquisti on line dei biglietti è possibile visitare il sito www.cinemapalladium.com.