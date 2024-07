Ecco dove guardare il film campione di incassi 'Inside Out 2' nel Lecchese

Ultima settimana di programmazione a Galbiate, le prime visioni sono ancora disponibili al cinema di Bellano. Spazio ai cineforum estivi.

La trama di Bad boys - Ride or die

Quest'estate i "Bad Boys" Will Smith e Martin Lawrence tornano con il loro iconico mix di azione e ironia nel quarto capitolo di Bad Boys, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

Il trailer

Nuovo Cinema Aquilone

Martedì 16/07 La zona d'interesse ore 21.30* (piazza Garibaldi, in caso di pioggia in sala)

* ingresso a 3,5 euro

_____________________

Oratorio di Belledo

Giovedì 11/07 Il diritto di contare ore 21

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 12/07 Bad boys - Ride or die ore 21 (prima visione)

Sabato 13/07 Bad boys - Ride or die ore 21 (prima visione)

Domenica 14/07 Inside Out 2 ore 21* (prima visione)

Lunedì 15/07 Inside Out 2 ore 21* (prima visione)

* Incasso devoluto a Telethon

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 11/07 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 13/07 Inside Out 2 ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 14/07 Inside Out 2 ore 17.30, ore 21* (prima visione)

* Ingresso 5 euro