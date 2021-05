Gilardoni Raggi X: supremazia Cisl ai seggi sindacali. Eletti Quartararo, Scipioni e Soggetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Vittoria importante della FIM-CISL in Gilardoni RX dopo anni di supremazia da parte della Fiom.

Un lavoro importante da parte di tutta la FIM Monza Brianza Lecco e della RSU.

Un riconoscimento importante va ad Emilio Castelli che ci ha accompagnato dalle famose vicessitudini del 2015 con la passata proprietà, fino ad arrivare ai primi mesi del 2021 dove con lui abbiamo messo le fondamenta per questo importante risultato per poi passare il testimone a Francesca Melagrana arrivare a questa immensa soddisfazione.

Dei 219 lavoratori, hanno votato in 157 anche qui un altro record per la ditta.

Nella lista degli operai l'ha spuntata Davide Quartararo candidato FIM-CISL mentre nella lista appartenente agli impiegati la FIM-CISL ha portato due seggi con Marco Soggetti e Alessia Scipioni. L'unico superstite candidato della Fiom rimane Sergio Carugno.

In queste votazioni si sono eletti anche i componenti per la nuova RLS e anche qui la Fim la fa da padrona con due seggi a uno eleggendo per l'organizzazione vincitrice Marco Soggetti e Alessia Scipioni mentre per l'ultimo posto Sergio Carugno.

Gli RSU della FIM-CISL ringraziano i loro iscritti e tutti coloro che hanno dato loro la fiducia.

FIM-CISL