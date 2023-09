Una nuova finestra aperta per chiedere la cittadinanza civica. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche quest’anno il Comune di Lecco conferirà la cittadinanza civica a tutti i minorenni, nati in Italia e residenti a Lecco, che attraverso i loro genitori ne abbiano fatto richiesta e che non siano in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi del regolamento per il conferimento della cittadinanza civica approvato dal Consiglio comunale di Lecco nel 2014.

Come chiedere la cittadinanza civica

La cittadinanza civica è un riconoscimento simbolico, che non corrisponde a quello della cittadinanza italiana. Per ottenerla, i genitori devono presentare domanda al Sindaco di Lecco entro martedì 31 ottobre 2023. La richiesta, firmata dai genitori, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità, deve essere inviata via mail all'indirizzo partecipa@comune.lecco.it oppure consegnata allo sportello front-office n. 2, sito in piazza Diaz 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (telefono 0341 481470).

Ulteriori informazioni e il modello di domanda a questo collegamento.