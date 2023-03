"Scappatelle": la Lombardia è la regione in cui si tradisce di più

La Lombardia è la regione in cui si tradisce di più. Nonostante gli intensi ritmi di lavoro e i numerosi impegni che caratterizzano le giornate degli abitanti della nostra regione, molti - fra uomini e donne - trovano il tempo di gestire anche relazioni extraconiugali.

A sancirlo è un'indagine effettuata dal noto portale Incontri-ExtraConiugali.com, sul quale migliaia di persone cercano un'avventura nel più completo anonimato. La Lombardia, con una propensione a tradire dell'80,5%, è la regione italiana in cui è più diffuso il fenomeno delle "scappatelle". La parola d'ordine è "infedeltà" anche nel Lazio, dove la propensione al tradimento è dell'80%, e in Campania (79,5%); entrambe salgono sul podio.

In quanto a propensione a tradire, il ranking completo stilato dal portale vede la seguente classifica: 1) Lombardia (80,5%); 2) Lazio (80%); 3) Campania (79,5%); 4) Toscana (74%); 5) Emilia-Romagna (73%); 6) Marche (72,5%); 7) Liguria (71%); 8) Veneto (64,5%); 9) Piemonte (63,5%); 10) Abruzzo (63%); 11) Umbria (60,5%); 12) Basilicata (58,5%); 13) Friuli-Venezia Giulia (57%); 14) Calabria (56%); 15) Sicilia (49%); 16) Molise (48%); 17) Sardegna (47%); 18) Puglia (46,5%); 19) Valle d’Aosta (43,5%); e 20) Trentino-Alto Adige (42,5%).

Le "mamme traditrici"

La Lombardia ha, secondo un'altra indagine svolta dal portale nel mese di marzo 2023, anche un altro "primato": è infatti la regione in cui è presente il maggior numero di "mamme traditrici". Il sondaggio offre anche una nuova chiave di lettura che stabilisce una correlazione medio-alta tra l'essere madre e la propensione a tradire.

Le percentuali più elevate sono state rilevate in Lombardia (75%), a seguire Lazio (70%), Emilia Romagna (68%), Toscana (67%), Liguria (64%), Veneto (63%), Piemonte (60%), Friuli-Venezia Giulia (58%), Marche (55%) ed Umbria (54%).

Da questa indagine le donne del sud Italia ne escono come "virtuose", almeno per quanto riguarda la fedeltà di coppia. Le percentuali più basse sono state rilevate in Trentino-Alto Adige (30%), ma a seguire troviamo Sicilia (32%), Molise (35%), Basilicata (36%), Calabria e Sardegna (entrambe al 39%), Valle d'Aosta (40%), Campania (44%), Abruzzo (45%) e Puglia (46%).

Il fenomeno riguarda maggiormente il Centro (61,5%) e Nord Italia (57,25%). Mentre la percentuale delle mamme-traditrici è molto più bassa nel Mezzogiorno (38,17%).

Lo studio ha rilevato in che modo il tradimento influisce sulla quotidianità delle madri infedeli: il 58% dichiara di avere in più occasioni rimandato attività familiari per potersi invece incontrare con l’amante, il 55% ammette di avere tardato in una o più occasioni nell’andare a prendere i figli (ad esempio a scuola) ed il 12% sostiene di avere presentato (sotto mentite spoglie) l’amante ai figli.