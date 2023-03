Prima domenica di clima primaverile, riecco le code

Prima domenica di sole con assaggio di primavera, e tra Lecco e il lago il traffico la fa già da padrone. Pur non essendo una novità, è giusto dare notizia delle code e dei rallentamenti che dalla metà pomeriggio di oggi, domenica 5 marzo, si stanno registrando in particolare lungo la strada provinciale tra Mandello e Abbadia Lariana in direzione sud, per immettersi nella Statale 36, verso Lecco e Milano.

Disagi anche a causa di alcuni incidenti: soccorsi in azione in codice giallo

Non solo la presenza di numerosi turisti, escursionisti o lecchesi in gita tra città e territorio. La viabilità tra Lecco e provincia ha oggi subito forti rallentamenti anche per alcuni incidenti (con intervento dei soccorsi in codice giallo), che sono avvenuti nel pomeriggio all'uscita dell'attraversamento zona Meridiana e lungo la Lecco-Bergamo a Vercurago. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire anche per l'investimento di un anziano pedone alle 16.30 in via Asilo a Lecco e per un malore in galleria lungo la nuova Lecco-Ballabio (alle 16.50, con trasporto di una 54enne in ospedale sempre in codice giallo).