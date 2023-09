Oltre 600 partecipanti tra adulti e bambini alla "Colico color run"

Domenica 17 settembre si è tenuta la primissima edizione della "Color Run Colico", una camminata non competitiva svoltasi su un percorso di 5 km adatto a tutti.

Gli organizzatori - Comune e Pro loco di Colico - hanno comunicato che l'evento ha raccolto più di 600 partecipanti, tra adulti e bambini, ognuno provvisto del proprio kit con maglietta, sacca, bottiglietta d'acqua e una bustina di colore. Prima della partenza i laboratori per bambini di Noemi Valsecchi hanno regalato un momento di creatività e fantasia. Al via della camminata le polveri colorate hanno permesso di rendere indimenticabile il momento. Il tutto si è poi concluso con una golosa merenda.

I ringraziamenti

"Data l'ottima riuscita dell'evento è doveroso ringraziare chi ha collaborato nell’organizzazione e promozione della prima edizione della Color Run Colico - spiegano - Ringraziamo tutti i volontari della Pro loco Colico per la realizzazione della giornata, siamo sicuri che tutti coloro che hanno aiutato in questa manifestazione daranno seguito alla collaborazione nei futuri eventi. Ringraziamo il Ranch La Quercia e Iperal Fuentes per il loro sostegno e contributo, indispensabili per il grande successo dell'evento. Non possiamo che ringraziare anche 'associazione Tinnamoreraidime Aps per il suo sostegno, nonché per aver consentito la presenza di Alessandra Rodigari, psicologa dello sport che con il suo intervento ha sottolineato l'importanza del praticare lo sport fin da bambini".

Le due camminate

L'associazione Tinnamoreraidime Aps sarà presente anche domenica 24 settembre per l'evento "Giro dei Montecchi e Memorial Adriano Tosarini", due camminate non competitive: la prima di 8 km lungo un percorso naturalistico e la seconda di 2 km dedicata a ragazzi e ragazze fino ai 13 anni. Terminata la camminata si terrà il pranzo presso il Palalegnone, tutti i partecipanti fino ai 12 anni avranno un piatto di penne al pomodoro gratis. Anche per questo evento il ricavato verrà devoluto all'associazione Tinnamoreraidime Aps

È oltretutto possibile effettuare una donazione libera direttamente all'associazione tramite bonifico.

Intestatario: Tinnamoreraidime Aps

Iban: IT97L0832951610000000271655

Causale: Giro dei Montecchi Colico