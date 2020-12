La festa di Natale salta, imprenditore offre un buono ristorante ai dipendenti

Non si fermano la solidarietà e le iniziative per sostenere l'economia del territorio. L'ultimo esempio virtuoso arriva dalla Seval di Colico che per le norme anticovid ha dovuto annullare la tradizionale festa di Natale con il pranzo a cui partecipano diverse centinaia di dipendenti.

L'azienda ha deciso però che la sospensione di questa bella tradizione non doveva ricadere sui dipendenti e anche sull'economia del territori; per questo ha deciso di donare a ogni dipendente un buono ristorante da 35 euro. Alfredo Ardenghi della Seval spiega così la scelta.

«Purtroppo è un anno difficile per tutti e anche perdere il momento conviviale è un peccato, ma se le norme per la sicurezza ci obbligano a fare questo sacrificio dobbiamo farlo - spiega - Abbiamo però pensato che questo oltre che una perdita per i nostri dipendenti è anche una perdita per l'economia del territorio perchè sappiamo che i ristoranti sono in grave difficoltà e la mancanza di pranzi e cene aziendali si faranno sentire. Per questo abbiamo deciso di pagare comunque il pranzo e di dare la possibilità ai dipendenti di andare quando vogliono».

«Questo, oltre che il giusto rispetto della tradizione aziendale - prosegue Ardenghi - è anche uno stimolo a uscire e aiutare i ristoranti del territorio. Spero che anche altre aziende facciano questa scelta perchè in un periodo così difficile ogni iniziativa può contribuire a fare la differenza».