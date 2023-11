Il volto generoso dei lecchesi: raccolte 70 tonnellate di generi alimentari per i poveri

Oltre 70 tonnellate: è il risultato della spesa raccolta per la colletta alimentare 2023 in provincia di Lecco. Un successo clamoroso, se si considera che nel 2022 ci si fermò a 39.420 chili. Un incremento che sfiora l'80%.

La ventisettesima Giornata nazionale si è svolta sabato, hanno aderito in Lombardia ben 1.750 supermercati e oltre 43mila volontari che hanno raccolto 1.737 tonnellate (+2,1% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con generosità, hanno scelto di fare "un gesto concreto insieme" nonostante le difficoltà economiche che in molti stanno incontrando.

La raccolta complessiva in Italia è stata di 7.350 tonnellate, avvenuta grazie all'impegno di oltre 140mila volontari presso 11.800 supermercati. I prodotti donati, tra quelli più difficili da reperire come eccedenze, nelle prossime settimane saranno distribuiti da Banco Alimentare Lombardia a oltre 1.100 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada) che sostengono più di 200mila persone in Lombardia.

"Condivisione del bisogno"

"Lo straordinario risultato di raccolta e partecipazione della 27^ edizione della Giornata Nazionale della Colletta alimentare - afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia - è segno della presenza nel cuore di ognuno di noi del desiderio d'incontro tra le persone e di condivisione del bisogno. Siamo grati a tutte le persone che hanno aderito all'iniziativa facendo una spesa per chi è povero, a chi ha fornito mezzi e servizi, e ai volontari che hanno donato il loro impegno, il loro tempo e soprattutto tanto cuore per la riuscita di questa giornata; è per noi una gioia ed un dono vivere insieme questo grande momento di carità".

Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati Istat sul 2022 e per l'anno in corso Banco Alimentare a oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone.

