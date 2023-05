Da quello di Meucci a quello di Al Capone: i fantastici 350 telefoni di Gianpaolo

Una collezione da record, in grado di far compiere un vero e proprio viaggio nel tempo. Gianpaolo Brembilla, nella sua abitazione di Varenna, ha allestito una sorta di museo personale del telefono. Da decenni infatti colleziona modelli di ogni genere, da una replica esatta di quello inventato da Antonio Meucci, da lui stesso costruita, al modello dannunziano, al Charleston in voga nei film degli anni Venti: 350 esemplari perfettamente funzionanti, più altri apparecchi per un totale di mille pezzi.

Chiacchierare con lui è come riscoprire la storia del telefono, partendo dalla diatriba sulla paternità fra Meucci e Alexander Graham Bell. "Senza dubio è stato inventato dal buon Meucci, ma gli americani hanno sempre rubato un sacco di invenzioni, come accaduto con la lampadina - spiega Brembilla - Bell era molto ricco e acquisì i brevetti dell'inventore italiano, che invece era povero. Meucci aveva condotto esperimenti e attraverso una linguetta posta sulla lingua sentiva le voci provenienti da altre stanze".

Il video in cui ammirare la sua collezione

Come è nata questa passione? "Facevo radiotecnica, lavoravo alla Raggi X e producevo tubi Röntgen. Nel 1963, con il primo stipendio, acquistai un Berliner del 1860. Poi nel '68 andai alla Siptel, poi Sip e Telecom: lavoravo nel reparto impianti interni speciali e si facevano le centrali per ospedali, grandi ditte e grandi utenze. C'erano le centrali automatiche con i selettori a sollevamento rotazione".

Fra i modelli più interessanti della sua ollezione un antico telegrafo, i telefoni a batterie centrali, quindi i "BL", il telefono cosiddetto "dannunziano" e il Charleston di Al Capone (che si possono ammirare nel video realizzato dal collega Stefano Bolotta).

Qual è il preferito di Gianpaolo? "Senza dubbio il primo, il Berliner. Ti innamori di come è fatto dentro, chi ha passione di meccanica si appassiona e dice 'è spettacolare'. I cellulari di oggi li odio, ormai sono come computer con cui puoi fare tutto, non è più la vecchia telefonia - aggiunge - Purtroppo alla mia età, quasi 80 anni, non riesco a occuparmi di tutto ciò che comporterebbe allestire una mostra o un'esposizione museale".