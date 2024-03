Già 17 mesi dalla morte di Giuseppe Figini. La commemorazione a Ristorexpo

La Fnaarc Lecco rende omaggio a Giuseppe Figini, storico agente di commercio lecchese scomparso nell'ottobre del 2022 a 83 anni a seguito di un incidente stradale. La commemorazione si terrà martedì 12 marzo alle ore 17 durante la manifestazione RistorExpo ospitata presso i padiglioni di Lariofiere dal 10 al 13 marzo. Il ritrovo è fissato presso lo stand di Confcommercio Lecco, posizionato nel corridoio tra l'entrata e il padiglione C.

"Ci sembrava doveroso rendere omaggio a una persona sempre portatrice di proposte, un uomo sempre pieno di idee, che ha fatto tanto per la Fnaarc e che al mondo della ristorazione era legato per il suo lavoro - sottolinea il presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi - Abbiamo previsto la premiazione di tre ragazzi meritevoli che avranno la possibilità di partecipare a un corso di cucina macrobiotica, argomento a lui molto caro, presso il locale 'Una bottega di rione' di via Maggiore a Lecco. Alla cerimonia interverranno anche la moglie Giacomina e la figlia Grazia in rappresentanza della famiglia".

Giuseppe Figini, residente a Calolziocorte, ha ricoperto molti incarichi nel sistema di Confcommercio Lecco: consigliere dell'allora Unione Commercianti Lecchesi a cui si era iscritto negli anni Settanta come agente di commercio; presidente della Zona Valle San Martino dalla nascita della stessa fino al 2008; tra i fondatori della sezione lecchese della Fnaarc - Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio; tra i promotori della nascita di Fenacom Lecco (oggi 50&Più Lecco) di cui è stato per tanti anni vicepresidente.