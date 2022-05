I commercialisti lecchesi piangono Roberto Campidori

Lutto per la scomparsa del dottor Roberto Campidori, stimato commercialista lecchese. Campidori guidò per 13 anni l'Ordine provinciale dei Commercialisti ed Esperti Contabili. I colleghi esprimono cordoglio per la triste notizie unendosi al dolore dei famigliari di Polidori che si è spento all'età di 84 anni. Era stato presidente dell'ordine di Lecci dal 1986 al 1999, e nel 2015 venne premiato per il 50esimo di iscrizione all'Albo.

"Il dottor Campidori è sempre stata una persona molto garbata e soprattutto di grande competenza e autorevolezza professionale - ricorda Marco Barassi, attuale presidente dei commercialisti lecchesi - Ho avuto il piacere di conoscerlo fin dagli anni della sua presidenza e ben ricordo la sua capacità di coinvolgere gli iscritti nell'attività dell’Ordine. È stata una figura di riferimento per tanti commercialisti della nostra generazione. Ma era anche persona dai molteplici interessi, in particolare l’arte, ed era inoltre impegnato in attività sociali. In questo momento di lutto, esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi familiari”. I funerali verranno celebrati oggi, giovedì 26 maggio, alle ore 15.30 presso la Basilica di San Nicolò a Lecco.