È Varenna il "comune più imbruttito" della provincia di Lecco. Il nuovo contest organizzato e proposto dalla nota pagina Instagram Il Lecchese Imbruttito ha fatto di nuovo centro. Dopo la scuola imbruttita dello scorso autunno (per la cronaca, il "Badoni"), questa volta i follower hanno votato per eleggere il comune "imbruttito".

Cosa significa? Lo hanno spiegato gli stessi organizzatori nel proporre il contest. "Che sia il comune dove vivi, lavori o che visiti maggiormente nei week-end, che sia il comune dove hai incontrato il tuo primo amore. Che sia il comune dove si trova la pizzeria/pasticceria/ristorante che più ami. Che sia il comune dove, appena potrai, comprerai casa. Che sia il comune in cui hai militato a calcio-pallavolo-basket... Che sia il comune che più hai nel cuore per qualsiasi motivo".

Nell'iniziativa sono stati coinvolti gli 80 paesi più popolosi del Lecchese (a eccezione del capoluogo, "numericamente troppo avvantaggiato"), che si sono "affrontati" in un tabellone a eliminazione diretta con passaggio del turno decretato dai voti degli utenti nelle story.

Successo del lago

A contendersi il titolo nell'ultima fase sono rimasti Oggiono e Olgiate Molgora, Moggio e Taceno, Varenna ed Esino, Malgrate e Oliveto Lario, Colico e Lierna, Pescate e Primaluna, Barzio e Cremeno, Ballabio e Abbadia Lariana, Mandello e Brivio, Bellano e Dervio. Il podio, alla fine, è stato un trionfo del lago con Varenna che ha svettato su Mandello e Abbadia Lariana. Non si può negare che il richiamo turistico abbia avuto un certo peso nella contesa.

Impressionanti le cifre del contest, forniteci dai ragazzi de "Il Lecchese imbruttito": le storie hanno avuto in totale più di mezzo milione di visualizzazioni (538.187), il numero totale di voti è di 290.060. Quelli necessari a rendere Varenna campione della competizione (da inizio alla fine) sono stati 17.138. Le persone che hanno votato Varenna nella finale sono state 4.220.

"Volevamo fare emergere l'attaccamento"

"Abbiamo creato la competizione del comune più imbruttito per coinvolgere e parlare direttamente alla nostra community, far emergere l'attaccamento e l'amore ai proprio comuni - spiegano a Lecco Today - Esplicitare come, nonostante siamo tutti sotto il cappello della Provincia di Lecco, esistano numerose sottoidentità difese a spada tratta; incuriosire e creare un pretesto per visitare quei comuni che ancora non abbiamo esplorato. In generale, il successo di questo format dimostra come le persone abbiano voglia di esprimersi e far valere la propria opinione/preferenza. Grazie ai social tutto questo è facilmente possibile. Esiste, quindi, miglior modo di una competizione agguerrita? Sì, lo è stato fino all'ultimo secondo".