Il Comune di Lecco sbarca su "IO"

Il Comune di Lecco ha aderito all’applicazione IO, un software sviluppato per dispositivi mobili, che mira ad agevolare la relazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione attraverso una piattaforma di componenti riutilizzabili in grado di rendere i servizi digitali più efficaci. L’obiettivo dell’app è quello di diventare un punto di accesso unico per interagire, a partire dal proprio smartphone, in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali.

I primi due servizi resi disponibili su IO per il Comune di Lecco sono collegati con i tributi locali della Tari e dell’Imu. Attraverso l’app i contribuenti di Lecco potranno ricevere notifiche, che consentiranno loro di mantenersi aggiornati sulle scadenze delle rate.

«In questa fase - spiega l'assessore al bilncio del Comune di Lecco Roberto Pietrobelli -, in collaborazione con l'assessorato alla comunicazione guidato da Alessandra Durante, abbiamo impostato una percorso di lavoro che mira alla semplificazione dei linguaggi e delle modalità attraverso le quali i cittadini di Lecco entrano in contatto con gli uffici comunali e l'adozione di questa app va in questo senso. Si tratta di un primo poccolo step nella direzione di un potenziamento delle modalità di interlocuzione più intuitive che le nuove tecnologie oggi ci offrono. Per ora sull'app saranno disponibili alcune funzioni collegate con questi tributi comunali, ma l'intenzione è di ampliare i servizi disponbili».

L’applicazione IO è scaricabile gratuitamente a partire da App Store e Google Play. Maggiori informazioni a questo collegamento.