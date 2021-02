Un anno di reclusione per Zaky: momento di riflessione in Comune

Il Comune di Lecco dalla parte di Zaky. Si svolgerà infatti lunedì 8 febbraio alle ore 14 all'interno del cortile di Palazzo Bovara un momento di riflessione e sensibilizzazione indetto a un anno dall'arresto di Patrick George Zaky, detenuto in Egitto dal 7 febbraio dello scorso anno.

Nell'occasione verrà svelato un pannello recante il "Ritratto di parole dedicato a Patrick Zaki" realizzato dall'artista Francesca Grosso in Calligraphy Art. Il momento, per le comprensibili motivazioni legate all'emergenza sanitaria in corso, non sarà aperto al pubblico.

Chi è Patrick Zaky

Patrick Zaki ha 29 anni, è un attivista egiziano e dal 2019 studente all'Univrsità di Bologna, dove frequenta un master internazionale. Dallo scorso 7 febbraio 2020 è rinchiuso in un carcere in Egitto, reo di avere opinioni contrarie alla linea governativa del Paese. Il suo caso ha destato l'attenzione delle Ong e di Amnesty International, che da mesi ne chiedono la scarcerazione.