Il Comune di Lecco aderisce a "ComuniCiclabili" 2021

Il Comune di Lecco aderisce alla IV edizione di ComuniCiclabili, iniziativa promossa da FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta onlus.

«Il progetto e? in linea con gli obiettivi di sostenibilita? della Citta? di Lecco previsti nel PAESC2030 – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - spiega l’assessore all'ambiente e alla mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi -: promuovere una mobilità sostenibile legata anche a una crescente domanda di spostamenti green. In ambito strettamente turistico, la mobilità dolce è inoltre capace di destagionalizzare i flussi di visita e di intercettare nuove tipologie di turisti, attratti dal nostro territorio gia? molto conosciuto ed apprezzato per le proprie bellezze paesaggistiche e il suo equilibrio naturale».

«Non una semplice raccolta dati»

ComuniCiclabili valuterà il grado di “ciclabilita?” della città, ovvero quell’insieme di infrastrutture e azioni che le permettono di essere vissuta e visitata in bicicletta, fornendo un strumento utile di confronto a cittadini e turisti, un tool che permette di paragonare, con criteri omogenei quanto una localita? sia realmente a misura di bicicletta. Il Comune di Lecco sara? valutato con un apposito punteggio sui seguenti quattro temi: cicloturismo, mobilita? urbana, governance, comunicazione e promozione. Alla nostra città, sulla base dei punteggi ottenuti, verrà assegnato un determinato numero di “Bike Smile” e una bandiera da esporre che li raffigura.

«L'adesione a questa iniziativa - conclude l'assessore Zuffi - che non rappresenta una semplice raccolta di dati, ma una sorta di gara virtuosa che individua le citta? piu? a misura di ciclista, sia per la mobilita? quotidiana, sia per l’esperienza turistica, sull’esempio di molte citta? europee che gia? adottano standard avanzati di mobilità, rappresenta un punto di partenza per misurare i nostri futuri traguardi di sostenibilità».