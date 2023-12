La foto di Simone Panzeri fa il giro del mondo e vince un premio

La foto di un lecchese fa il giro del mondo. Simone Panzeri, fotografo amatore e appassionato di ciclismo, è giunto infatti al secondo posto del concorso internazionale organizzato da Sprint Agency Cycling che ogni anno chiama a raccolta fotografi di fama mondiale. Un'iniziativa rivolta a tutti, professionisti e non, del mondo del pedale.

"Sono davvero sorpreso perché non me lo aspettavo. Sono stato premiato insieme ad alcuni bravissimi fotografi che seguo sui social e dai quali cerco sempre di imparare qualcosa. In giuria c'è Bettini, fotografo del Giro d'Italia da cinquant'anni, che insieme al figlio ha fatto la storia raccontando il ciclismo in immagini".

La foto premiata è stata scattata da Simone quest'anno durante una gara di Giovanissimi organizzata a Olgiate Molgora dalla Polisportiva Aurora, e ritrae la caduta di due bambini. Che, pochi istanti più tardi, si rialzeranno e proseguiranno, perché il ciclismo è anche questo.

"Anche mio figlio corre"

"Mio figlio corre nell'Uc Costamasnaga e spesso seguo le gare dei ragazzini - spiega Panzeri - Quel giorno ci sono state diverse cadute, ho colto il momento. Per fortuna non si sono fatti niente, ma l'immagine è molto significativa. Sempre in quel punto a Olgiate, di sera, ho scattato un'altra foto con il passaggio di una gara del circuito professionistico femminile e a sua volta è stata inserita fra quelle che verranno esposte in una mostra a maggio al Forte di Bard in Valle d'Aosta. Sono molto contento".

Simone non è solo un appassionato, pratica il ciclismo. "È una passione. Ho avuto inoltre la fortuna in passato di seguire come fotografo il Giro di Lombardia, il Piccolo Lombardia e il Giro d'Italia. Lo faccio anche con il Civitz di basket, la Monte Barro Running e la Runvinata di corsa". Ciclista preferito? "Marco Pantani. Negli ultimi anni Thibaut Pinot per il cuore che ci ha sempre messo".