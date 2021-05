Valmadrera: prorogati i termini per partecipare al concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”

Via Roma

Una nuova scadenza per il concorso valmadrerese. C'è tempo ancora un mese, fino a mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 13.30, per partecipare alla quinta edizione del concorso di poesia, racconto breve e fotografia “Dionigi Villa: Nis il poeta”, promosso dalla “Banca del Tempo Valmadrera” e dal “Centro Fotografico Gianni Anghileri”, in collaborazione con L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica di Valmadrera

Gli organizzatori, pur a fronte delle già numerose adesioni pervenute, intendono offrire ancora del tempo ai cittadini anche in considerazione delle sollecitazioni espressive che le recenti aperture e libertà di movimento possono consentire, in particolare per la nuova sezione fotografia.

Il concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”

Dedicato alla memoria di Nis, poeta valmadrerese spontaneo e “contadino”, il concorso si rinnova ulteriormente rispetto alle passate edizioni: oltre a poesia e racconto breve la competizione si allarga ora anche alla fotografia, al fine di coniugare letteratura e arti visive e di accostare lettere ad immagini, per richiamare l'idea di bellezza in chi legge ed osserva.

La parte del Concorso, aperto a tutti i partecipanti su territorio nazionale, dedicata alla fotografia si articola in due sezioni, di cui una dedicata ai ragazzi sotto i 16 anni: in ognuna di queste sezioni è possibile presentare fino a tre opere inedite.

Il soggetto delle fotografie è libero ed ognuna di esse dovrà essere intitolata con un verso o con un titolo di una poesia o di un romanzo; la coerenza nella scelta del titolo sarà anch'essa oggetto di valutazione.

Sono ammesse immagini riprese con fotocamera o cellulare (alla massima risoluzione possibile), così come l'utilizzo di programmi per il fotoritocco.

I file dovranno essere in formato jpg e rinominati secondo il seguente schema:

cognome_nome_01.jpg, cognome_nome_02.jpg, etc.

La quota di iscrizione per le sezioni dedicate alla fotografia è pari a 10 euro.

La premiazione avrà luogo sabato 6 novembre 2021 presso l'Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

È possibile scaricare il bando completo del Concorso, insieme alle schede di partecipazione, sul sito del Comune di Valmadrera.