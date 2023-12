Il concorso di scrittura rivolto a studenti e giovani ricorda Virna Dotti

L'associazione Letterariamente propone la sedicesima edizione del concorso di scrittura riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado e a giovani fino a 25 anni del territorio.

Quest'anno l'iniziativa è intitolata a Virna Dotti, scrittrice e giornalista, "nostra carissima collaboratrice che ci ha lasciato nel 2022. Vorremmo ricordarla in questo modo, lei che amava tanto scrivere", spiega la presidente di Lettelariamente Liù Lamperti. Il tema del concorso è "Social: dipendenza, strumento, opportunità?". Ai partecipanti verranno proposti due incipit ideati da Mattia Conti, apprezzato scrittore e regista lecchese.

Il regolamento

Il concorso è rivolto ai giovani che dovranno realizzare un elaborato utilizzando una delle tre modalità indicate (scrittura, fumetti, video) partendo dall'incipit proposto che verrà distribuito e pubblicizzato dal 28 novembre 2023). Possono concorrere tutti gli studenti delle secondarie di primo e secondo grado e giovani fino a 25 anni.

Indicazioni sugli elaborati

In caso di scrittura il testo deve avere una lunghezza minima di 2.000 battute o 325 parole e massima di 4.000 battute o 650 parole e può essere corredato da una illustrazione creata personalmente dal candidato. I testi dovranno essere inviati in formato word per la scrittura e in formato jpeg di buona risoluzione per quanto riguarda le eventuali illustrazioni. In caso di fumetti: un massimo di 10 tavole. In caso di video: inviato in formato mp4, lunghezza massima 3'/5'. Il modulo di partecipazione al concorso (disponibile sul sito) dovrà essere inviato come allegato distinto in formato Word, con dati completi del candidato anche se minore. La consegna dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2024 tramite e-mail all'indirizzo: concorso.incipit.conti@lettelariamente.it.

Giuria e premi

Sono previsti due tipi di Giuria: una specifica per la scrittura e una tecnica per la parte che riguarda il fumetti e il video. Saranno pubblicati su una pagina specifica i lavori che arriveranno per ricevere una valutazione on line.

I finalisti riceveranno una copia dell'antologia.

Per la scrittura: i primi tre classificati verranno premiati sia con una copia dell'antologia che con buoni acquisto libri di 50 euro. Per video: un microfono professionale. Per fumetti: un mini corso di 4 incontri per la realizzazioni di fumetti.

La premiazione è prevista alle ore 9 di sabato 25 maggio 2024 nell'aula magna del Liceo Classico "A. Manzoni" di Lecco.

Incipit 1

Sabrina spalancò l'occhio. La matita le passò sotto la palpebra, ne avvertì la punta strisciare sul bordo umido. Sullo smartphone, la ragazza del tutorial stava facendo lo stesso: due cloni allo specchio, perfettamente sintonizzati.

"Spegni quel cellulare e mettiti a fare i compiti"

"Sto facendo i compiti con il cellulare"

Sua madre non rispose, si avvicinò a passo svelto e strappò di mano lo smartphone a Sabrina. A poco valsero le sue proteste, non bastò neanche mostrarle che tra le schede aperte c'era una pagina Wikipedia sulla Rivoluzione Francese.

"Questo coso ti rimbambisce. Te lo ridarò stasera, quando avrai fatto tutto" le rispose lei, chiudendosi la porta della cameretta alle spalle. Sabrina, disperata, si guardò intorno. La sua stanza le sembrò diversa, come fosse quella

di un'estranea. La cartella abbandonata accanto al letto, la sua giacca buttata sulla sedia e davanti, sulla scrivania, tre mattoni: il libro di storia, quello di aritmetica e il vocabolario di inglese. Immaginò la chat con le sue amiche, Valeria e Alessandra, che si ritrovavano improvvisamente senza di lei. E quel tutorial di makeup, lasciato a metà proprio prima di mettere il mascara! Non poteva accettarlo, così imboccò il corridoio sul piede di guerra e si diresse in sala.

"Mamma!"

Restò a osservare sua madre, aspettando che si accorgesse di lei. La donna, però, non alzò la testa. Sul viso aveva un ghigno ebete. Stava guardando una storia di Instagram sul suo vecchio cellulare, con le cuffie nelle orecchie. Ipnotizzata.

"Mamma!"

Nulla. Sabrina vide sua madre ridere da sola, scuotere la testa e continuare a fissare le schermo.

"Oh, mamma!"

Solo al terzo richiamo la donna sobbalzò e si voltò verso di lei. Sul suo volto, ora, aleggiava un'espressione vagamente colpevole.

Incipit 2

Il colore usciva come un soffio sottile d'arancio, uno sbuffo che andava a riempire i pesanti bordi neri. Lui, muovendo il braccio come un ballerino, arretrò di mezzo passo per accertarsi che il suo capolavoro stesse riuscendo. Prese la bombola blu e iniziò a sfumare il fondo del murales.

Se si fosse accorto di quella ragazzina minuta, occhialuta, che lo fissava rintanata come un coniglio dietro al pilastro, se lo avesse anche solo immaginato, si sarebbe voltato con il ghigno di un cane rabbioso.

Alessia lo sapeva bene, per questo si assicurò che il suo smartphone fosse in silenzioso prima di premere rec. Il timer del video iniziò a battere dei secondi eterni. Alessia fissò l'immagine sullo schermo: impossibile non riconoscere il vandalo. Jack, terza C. Cresta arancione, sneakers consunte e un talento nel bullizzare i più timidi. Quelli che fissavano il mondo, sognanti, da dietro i loro grandi occhiali. Quelli che amavano leggere, dipingere,

che frequentavano il corso di teatro. Insomma, quelli come lei. Jack non aveva il coraggio di insultarli dal vivo. Aveva creato una chat in cui li prendeva in giro con mezza scuola, inviando le foto che gli scattava di nascosto. Lei era stata soprannominata il gufo.

Il ragazzo si fermò, osservando il murales soddisfatto. Copriva gran parte della parete esterna, proprio sotto la presidenza. Alessia premette stop e aprì la pagina social del suo Istituto, pronta a pubblicare il video. Aveva deciso di creare anche un gruppo con tutti quelli che conosceva a scuola, in modo da farlo girare il più possibile, e di pubblicarlo su tutti i suoi profili. Finalmente l'avrebbe ripagato con la sua stessa moneta, facendolo espellere dalla scuola una volta per tutte. Prima di schiacciare pubblica, però, una vocina le chiese se stesse facendo la cosa giusta. Tre secondi di esitazione, non uno di più. Quando alzò lo sguardo si accorse che Jack la stava fissando.