Successo per il concorso benefico con le mucche protagoniste

"Quante erano le mucche da latte a Monte Marenzo nel 1961?". Questa la domanda dell'orginale concorso organizzato dalla Polisportiva Monte Marenzo (Area sociale) e dalla Uildm Lecco, e terminato oggi con un ottimo risultato: ben 1.506 euro raccolti a favore di Telethon.

"L'iniziativa ha avuto un vincitore assoluto e indiscusso: Telethon e la ricerca scientifica per vincere le rare malattie genetiche - commenta l'ideatore Angelo Fontana, più che soddisfatto per il successo della singolare iniziativa - I partecipanti, per ogni pronostico, dovevano donare un euro alla maratona di solidarietà. Al termine la raccolta ha fruttato ben 1.506 euro".

Soddisfatto l'ideatore Angelo Fontana

Il numero delle mucche, censite sul filo della memoria da Angelo Fontana e da altre quattro persone, è 178. "Considerato che ad azzeccare il numero sono stati in diversi, si è proceduto a proclamare i vincitori per estrazione, con la seguente modalità: al primo estratto è andato il premio n. 1, al secondo estratto il premio n. 2 e così decrescendo, sino all’esaurimento del monte premi".

Prima di elencare il nome dei vincitori, Angelo Fontana, ci tiene a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al gioco, quelle che hanno dato una mano nella vendita dei biglietti, nonché tutti coloro che hanno donato i premi. "La ditta Maina di Torino ha offerto tanti panettoni per la nostra sottoscrizione, ma anche per tante persone bisognose - aggiunge il volontario di Telethon - Alcune persone non si sono limitate ad esprimere un pronostico, hanno ulteriormente arricchito il concorso con bellissimi racconti su com’era l’ambiente contadino di Monte Marenzo negli anni ’60 del secolo scorso. Racconti che abbiamo pubblicato su facebook e che vi invitiamo a leggere al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/cavangelo.fontana".

I premi

Dieci i premi in palio. I primi 7 premiati hanno individuato il numero giusto 178 (e si è proceduto ad assegnare i premi mediante estrazione in ordine decrescente). I rimanenti 3 si sono avvicinate al numero esatto (2 con 177 e 1 con 179). Anche per questi si è proceduto ad assegnare i premi mediante estrazione in ordine decrescente. Ecco, di seguito, i vincitori: