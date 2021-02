Valmadrera: bandito il concorso di poesia, racconto breve e fotografia. Come partecipare

L'Associazione di Promozione Sociale Banca del Tempo Valmadrera e il Centro Fotografico Gianni Anghileri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Valmadrera, bandiscono la quinta edizione del Concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”.

Dedicato alla memoria della figura valmadrerese di Nis, poeta spontaneo e “contadino”, in questa quinta edizione il concorso si rinnova e apre, oltre al racconto breve, anche alla fotografia: sono infatti previste due nuove sezioni che permetteranno di partecipare con tre opere per ogni autore. La quinta edizione del Concorso vuole così coniugare la più alta e antica forma di letteratura a un'arte recente, visiva: accostare alla lettera l'immagine, espressioni entrambe in grado di suscitare l'idea di bellezza in coloro che le leggono o le osservano.

Concorso valido per tutta Italia

Aperto a partecipanti di tutto il territorio nazionale, il concorso si articola in sei sezioni a tema libero: Sezione A “Poesia inedita” in lingua italiana – Ragazzi, Sezione B “Poesia inedita” in lingua italiana – Adulti, Sezione C “Racconto breve” Ragazzi, Sezione D “Racconto breve” – Adulti, Sezione E “Fotografia” – Ragazzi e Sezione F “Fotografia” – Adulti.

Per ogni sezione letteraria, ciascun concorrente partecipa con un massimo di due opere inedite (ciascuna avente un massimo di 30 versi per la poesia, 3500 battute per il racconto adulti e 2.000 battute per il racconto ragazzi), scritte a computer e mai premiate in altro concorso letterario; per le sezioni di fotografia si possono presentare fino a tre opere inedite. Le opere dovranno essere presentate entro le ore 13.30 del 31 maggio 2021.

Tranne per le sezioni A e C, è richiesta per ogni sezione una quota di iscrizione pari a 15 euro per le sezioni B e D, e 10 euro per le sezioni E e F; le sezioni ragazzi sono accessibili a coloro che, al 31 maggio 2021, non avranno ancora compiuto i 16 anni.

La premiazione avverrà sabato 6 novembre 2021, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

La gestione delle quote e delle premiazioni sarà a cura dell'associazione Banca del Tempo di Valmadrera, che quotidianamente opera per recuperare e sviluppare le capacità e le competenze presenti sul territorio.