Contare le pecore per sostenere la ricerca medico scientifica. La Polisportiva di Monte Marenzo - Area sociale - organizza infatti un censimento per determinare il numero esatto di pecore del gregge che è transitato martedì 21 novembre dal paese (nella foto una ripresa parziale degli ovini presenti nei prati non lontani dal centro). Per partecipare è sufficiente compiere un semplice gesto di generosità: esprimere una stima del numero pecore e sottoscrivere la donazione di 1 euro per ogni puntata. Il ricavato andrà a favore di Telethon.

"Tra tutti coloro che indovineranno o si avvicineranno di più, al numero esatto delle pecore - spiega Angelo Fontana della Polisportiva - saranno estratti i vincitori che riceveranno ricchi premi. La partecipazione al concorso è aperta dal 1° dicembre 2023. Il 4 gennaio 2024 i responsabili della Polisportiva procederanno poi alla conta. In caso di parità si procederà all’estrazione a sorte e alla proclamazione dei vincitori che verranno contattati telefonicamente".

Dove trovare i biglietti della sottoscrizione a premi

Ecco dove e da chi si possono trovare i biglietti della sottoscrizione a scopo benefico: Angelo e Gerolamo Fontana, Renato Milani, volontari nelle piazze con gli stand per i panettoni Telethon, ristorante pizzeria Patrunzì, Fulvia Greppi, Giacomo Milani, Patrizia Cornago, Laura Bolis di Monte Marenzo, parrocchia di San Gottardo Torre de' Busi e Wilma Gritti di Calolziocorte. "Non contare le pecore per dormire ma per sostenere Telethon" - è il simpatico appello degli organizzatori.