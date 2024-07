Da Regione un aiuto prezioso contro la minaccia degli incendi

Una grossa mano contro la minaccia degli incendi. Regione Lombardia stanzia 8 milioni di euro a favore delle Comunità montane, delle Province, della Città metropolitana di Milano e degli Enti gestori di Parchi e riserve regionali. Fondi che verranno destinati a coprire i costi di equipaggiamento, addestramento, assicurazione e rimborso spese delle squadre di volontariato, nonché a realizzare opere e interventi per migliorare la difesa contro gli incendi boschivi. A Lecco arriveranno quasi 700mila euro che potranno essere investiti dalle squadre antincendio.

"Regione Lombardia conferma il suo sostegno ai numerosi volontari che si occupano di antincendio boschivo. Ringrazio l'assessore Regionale a Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, da sempre al fianco dei nostri volontari" ha commentato il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini.

"Per le squadre dell'antincendio boschivo lecchesi sono in arrivo 676.630,13 euro, risorse fondamentali per garantire loro un adeguato equipaggiamento. Dobbiamo essere grati a queste persone che attraverso il loro lavoro si occupano di tutelare i cittadini in momenti di emergenza e svolgono un inestimabile servizio per la difesa del nostro patrimonio boschivo".

"Una delle priorità regionali"

Anche Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, ha accolto favorevolmente lo stanziamento. "In provincia di Lecco sono stati assegnati 676.630,13 euro e il contributo servirà a coprire i costi per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato andando a potenziare gli interventi contro gli incendi boschivi - ha spiegato - Sono soddisfatto e voglio ringraziare l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per questa misura che sostiene le attività antincendio boschivo. Un importante sostegno per affrontare in modo sempre più efficace le emergenze. L'antincendio boschivo è una delle priorità della protezione civile regionale e questi fondi, assieme al lavoro di squadra del volontariato, rafforzano il sistema di protezione per la maggiore sicurezza della popolazione e del patrimonio ambientale".