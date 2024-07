Pioggia di contributi sulle associazioni lecchesi per tre importanti eventi sportivi

Piovono contributi sulle associazioni lecchesi che organizzano prestigiosi eventi sportivi. Regione Lombardia ha approvato lo scorrimento della graduatoria del bando a 'Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombard', che ha avuto una dotazione finanziaria pari a 1.550.000 euro.

Le risorse disponibili per quest'ultimo trimestre sono pari a 450mila euro e sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto per le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o dilettanti realizzati in Lombardia. Il periodo interessato è quello compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024.

I contributi nel Lecchese

Team Galgiana Associazione Sportiva Dilettantistica - Marathonbike Della Brianza - Casatenovo: 10.000 euro

Team Pasturo Asd - Zacup Skyrace Del Grignone - Pasturo: 20.000 euro

Asd Remiera "Ilaghée" - Regate Agonistiche Trofeo Bcc Lezzeno - Bellano: 10.000 euro

"Con questo strumento Regione Lombardia sostiene il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche" ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. "Risorse fondamentali che confermano l'attenzione di Regione a tutte le attività sportive, ritenendole occasioni ideali per la promozione del territorio, dell'attività fisica e, soprattutto, momenti indispensabili di crescita e condivisione capaci di avvicinare nuovi appassionati. Principi imprescindibili - ha concluso il sottosegretario - per lo sviluppo di una società sana e inclusiva per i nostri giovani e non solo".