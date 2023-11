Contributi per le attività commerciali di Lecco con spazi "Family friendly"

Aiuti economici per rendere sempre di più le attività commerciali di Lecco luoghi attrattivi per le famiglie con bambini. Come reso noto dall'Amministrazione comunale e da Confcommercio Lecco, è stato infatti istituito un bando dal titolo "Spazi Family Friendly" dedicato alle imprese del territorio cittadino, riportato da ieri sul sito internet istituzionale del Comune con le indicazioni su come presentare la domanda e le tempistiche.

Il bando ptomosso dal Comune mette a disposizione 1.600 euro (integrabili) di contributi a fondo perduto a favore delle attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato presenti in città, per acquistare attrezzature e allestimenti idonei a rendere i rispettivi spazi aperti al pubblico dei luoghi accoglienti e inclusivi per famiglie con bambini, favorendo sia i residenti, sia i sempre più numerosi turisti.

Cosa realizzare o acquistare per avere i contributi

Oggetto dei contributi sono le spese sostenute nel 2023 a partire dalla data di pubblicazione del bando e interamente saldate nel 2023 per l'acquisto di fasciatoi e attrezzature come seggioloni omologati, scalda biberon, scalda pappa, riduttori, mangia pannolini, stoviglie, tovagliette da colorare e simili, e la realizzazione di spazi dedicati ai bambini all'interno delle attività.

"La città può essere ancora più accogliente - spiegano gli assessori del comune di Lecco all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e alla famiglie e ai giovani Alessandra Durante - se i genitori sanno di poter andare in un esercizio pubblico o in un negozio che abbia uno spazio dedicato ai più piccoli. Per questo sosteniamo i commercianti che decidono di dotarsi, in modo molto semplice, di attrezzature, libri, giochi, mobili o elementi di arredo che aiutino mamme e papà a trascorrere il tempo della consumazione o dello shopping in modo più confortevole. È un piccolo segnale ma dice molto della volontà di essere sempre più attenti ai bisogni di tutti, iniziando dai più piccoli".

"Gli esercizi pubblici sono sempre più attenti alle esigenze delle famiglie"

"La scelta del Comune di Lecco - commenta Marco Caterisano, presidente Fipe Confcommercio Lecco - di sostenere le attività commerciali che si vogliono impegnare a rendere più fruibili i loro spazi ai più piccoli è indubbiamente significativa. Gli esercizi commerciali, in primis bar e ristoranti, sono sempre più attenti alle esigenze delle famiglie. Potere contare su un contributo per l’acquisto di fasciatoi, seggioloni, scaldabiberon, stoviglie dedicate... o per allestire piccoli spazi dedicati ai bambini rappresenta una novità che accogliamo con piacere. Siamo certi che i commercianti di Lecco sapranno cogliere questa opportunità".

Le attività commerciali di Lecco aperte al pubblico possono presentare domanda a partire da oggi, martedì 14 novembre, fino alle 12 di lunedì 27 novembre 2023 via Pec all'indirizzo comune@pec.comunedilecco.it indicando nell’oggetto "Bando Spazi Family". Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pubblicispettacoli@comune.lecco.it o chiamare il numero 0341481360.