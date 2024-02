Aumentato il contributo per gli Amici di Parè

Cinquecento in più all'anno per l'associazione Amici di Parè. Attraverso la delibera del 12 febbraio la Giunta comunale di Valmadrera ha confermato la collaborazione con il sodalizio che si occupa di portare a termine per gli interventi di manutenzione ordinaria dell'area del Parco urbano e della Casetta del Sorriso nell'ambito della convenzione sottoscritta a dicembre 2020. L'amministrazione, “a fronte della preziosa attività non solo di manutenzione, ma anche di presidio dell'area svolta dagli Amici di Parè, riconosce all'Associazione un contributo” che, con la citata delibera, è stato rimodulato in 5.500 euro annui per il triennio 2024-2026.

Le principali attività svolte dall'associazione sono taglio e raccolta erba sfalciata nell'area assegnata (10 tagli previsti all’anno), controllo del funzionamento dell’impianto di irrigazione esistente e segnalazione di malfunzionamento, controllo del funzionamento in sicurezza dei giochi presenti nell’area assegnata e segnalazione dell'eventuale malfunzionamento, pulizia dell’area assegnata dai rifiuti custodia e sorveglianza dell’area assegnata.

Convenzione lunga quindici anni

La convenzione approvata tre anni fa, della durata di 15 anni, riprende, sia pur tenendo conto del nuovo contesto del parco urbano, la convenzione previgente che non era stata rinnovata proprio per l'impossibilità da parte dell'Associazione di utilizzare la "Casetta del sorriso" e l'area circostante nel periodo in cui erano in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione dell'area a lago in località Parè, con particolare riferimento ai lotti finalizzati al riassetto stradale.

L'associazione si occuperà, in linea generale, della custodia e sorveglianza dell'area assegnata, del taglio e raccolta dell'erba sfalciata, del controllo del funzionamento dell'impianto di irrigazione, segnalando i guasti della pulizia dell'area dai rifiuti, del controllo del funzionamento in sicurezza dei giochi presenti nell'area, comunicando all'ufficio tecnico eventuali malfunzionamenti.

“La convenzione prevede un contributo annuo pari, per i primi tre anni, a cinquemila euro; successivamente il contributo potrà essere rimodulato, in relazione a nuove condizioni o a diverse attività svolte dall'Associazione”, così com'è stato deliberato a febbraio 2024.