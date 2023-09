Il summit dei sindaci del circondario lecchese: mobilità e servizi le priorità

Mobilità e servizi. Queste le priorità del Coordinamento dei sindaci del circondario lecchese che comprende i primi cittadini dei Comuni di Lecco (Mauro Gattinoni), Valmadrera (Antonio Rusconi), Pescate (Dante De Capitani), Malgrate (Flavio Polano), Civate (Angelo Isella), Galbiate (Piergiovanni Montanelli), Oliveto Lario (Federico Gramatica). I sindaci si sono riuniti ieri a Palazzo Bovara, sede del comune di Lecco, confermando Antonio Rusconi presidente.

"Questo tavolo ha un’importante funzione di raccordo politico trasversale sui temi comuni e sulle potenziali progettualità interterritoriali - commenta il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni - Lecco, in qualità di capoluogo di provincia, implementa il suo ruolo mettendosi in rete con gli altri enti per trovare nell’ascolto e nel confronto le migliori soluzioni per i cittadini che abitano questo territorio".

Il focus dell’incontro di oggi è stato sui temi della mobilità, delle partecipate e dei servizi congiunti che potranno essere sviluppati tra i comuni. Sempre nella riunione odierna, è stato confermato presidente fino a giugno 2024 il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi; accanto a lui, in qualità di vicepresidente, siederà il sindaco di Pescate Dante De Capitani mentre il sindaco di Oliveto Lario Federico Gramatica rivestirà il ruolo di segretario.