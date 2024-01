Un ricorso frena l'ingresso di Corenno Plinio fra i borghi più belli d'Italia

Poco prima di Natale Corenno Plinio è entrato a far parte dell'esclusivo club dei "Borghi più belli d'Italia". Ma ora un ricorso pende contro questa decisione. A comunicarlo, con molto rammarico, è lo stesso sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

"Con grande amarezza comunichiamo che il direttore dell'Associazione 'I borghi più belli d'Italia' ci ha scritto per segnalarci che è stato presentato ricorso contro l'ammissione di Dervio e Corenno Plinio nei borghi più belli d'Italia, ammissione comunicata al Comune con lettera dell'associazione il 22 dicembre scorso - spiega Cassinelli - A presentare il ricorso sono stati Gabriella Friso, Luigi Giordano, Davide Mevi, Alessandro De Toni e Andrea Anselmi in opposizione all'Amministrazione comunale. I firmatari chiedono di escludere Corenno perché considerano il contributo di ingresso illegittimo. Di fatto il ticket è legittimo e, malgrado le rimostranze degli oppositori, dalla sua introduzione nessun atto è stato impugnato dagli organi competenti, perché si tratta di una legittima scelta dell'Amministrazione che era stata inserita anche nel programma elettorale".

"Riportate date sbagliate"

"In una lunghissima missiva gli oppositori estrapolano passaggi di lettere ufficiali per avallare la loro posizione, arrivando addirittura a dire che Regione Lombardia ha chiesto la restituzione di un contributo in opposizione all'introduzione del ticket - prosegue Cassinelli - Peccato che Regione abbia chiesto la restituzione del contributo a Dervio e Colico nell'ottobre del 2021 e che il biglietto di Corenno sia entrato in vigore, con voto del Consiglio comunale, nell'aprile del 2022. Evidentemente nella foga di distruggere un successo per il paese gli oppositori hanno inventato gli atti che viaggiano nel futuro, ma questo è solo il più chiaro dei falsi contenuti nella lettera. Rammarica profondamente questa Amministrazione che alcune persone, prive di qualunque rappresentanza elettiva o altro, decidano di presentare un ricorso che potrebbe portare via una grande occasione turistica per il territorio e il futuro di Dervio. Come sindaco pongo questa domanda: in quale paese normale un gruppo che fa opposizione, pur di delegittimare un'Amministrazione, tenta di fare annullare l'ammissione del proprio Comune tra i più belli d'Italia?".