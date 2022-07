Una nuova "EcoIsola" tecnologica per la raccolta dei rifiuti a Corenno Plinio

È stata ufficialmente inaugurata venerdì 8 luglio la nuova EcoIsola tecnologica per la raccolta differenziata dei rifiuti nella frazione di Corenno Plinio a Dervio. Si tratta di una struttura particolarmente innovativa - è la prima di questo tipo ad essere installata in Provincia di Lecco - dotata di appositi scomparti automatizzati dedicati al conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, con specifici sistemi di igienizzazione e di contenimento degli odori.

L’EcoIsola è stata posizionata dall’Amministrazione comunale di Dervio in collaborazione con Silea ed è stata personalizzata con immagini e fotografie di Corenno Plinio così da inserirsi al meglio nel contesto architettonico del borgo. Potrà essere usata esclusivamente dagli utenti Tari della frazione, nella quale verrà dunque sospesa la raccolta porta a porta. I cittadini abilitati potranno conferire i propri rifiuti in qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno dell’anno, festivi compresi.

"Si tratta di un intervento previsto nel nostro programma elettorale che rappresenta un ulteriore importante tassello per la valorizzazione di Corenno Plinio - commenta il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli - Viene infatti eliminata l’esposizione dei sacchi in strada e allo stesso tempo il servizio viene potenziato, dal momento che i turisti e i cittadini non dovranno più attendere il giorno di raccolta dei rifiuti. Rinnovo a tutti i residenti di Corenno l’invito a rivolgersi agli uffici comunali per ritirare il kit composto dalla tessera nominale e dai rotoli di sacchetti dotati di Qr Code, necessari per l’utilizzo dell’Ecoisola".

"Ringrazio Silea e la società Ecocontrol per il supporto fornito - aggiunge Cassinelli - Sono sicuro che la nostra EcoIsola farà scuola: se riusciremo ad ottenere i contributi del Pnrr potremo estendere questo modello a tutto il nostro territorio". Il conferimento dei rifiuti avviene senza che l’utente debba mai toccare la struttura: al cittadino abilitato basterà avvicinare al lettore ottico la propria tessera o il Qr Code posizionato sul sacchetto, per aprire automaticamente lo sportello specificatamente dedicato alla tipologia di rifiuto prevista.

"L’EcoIsola, fortemente voluta dal Comune di Dervio, è un ottimo esempio di come sia possibile adattare la raccolta differenziata alle specifiche esigenze della comunità e dei luoghi - conclude il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema - Il tutto coniugando tutela dell’ambiente e vocazione turistica grazie alle opportunità offerte dalle più moderne soluzioni tecnologiche".