Coronavirus, il punto: oggi quattro contagi nel Lecchese, quasi 13.000 tamponi effettuati in Lombardia

In Lombardia nell'ultima giornata sono stati eseguiti quasi 13.000 tamponi, non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-3). A fronte di un numero molto alto di tamponi si registrano 185 positivi in più, di cui 4 casi riguardano persone residenti nel territorio lecchese.

Questi i dati più significativi del report di sabato 22 agosto sul covid-19, pubblicato quotidianamente da Regione Lombardia da inizio emergenza. Ieri l'incremento dei casi registrati era stato pari a 174.

L'assessore al Welfare: «Molti casi positivi riferibili al rientro dall'estero»

«L'aumento progressivo dei casi positivi registrato negli ultimi giorni - spiega Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare - è determinato dalle analisi effettuate a seguito del rientro dai Paesi a rischio (oggi sono 60 sui 185 casi registrati). Un altro 20% sul totale è riferito a contatti stretti di persone rientrate dall'estero nei giorni precedenti la campagna di screening avviata il 13 agosto scorso. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone asintomatiche. Lo screening ha permesso dunque di individuarne la positività, che altrimenti non sarebbe stata identificata, e contestualmente, attraverso l'isolamento, di arrestare la possibile ulteriore trasmissione del virus ai contatti stretti».

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni italiane è disponibile sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Tornando al nostro territorio, tra Lecco e provincia da inizio pandemia si sono registrati 2.925 casi di positività al virus. Di seguito tutti i dati del 22 agosto.

I dati di sabato 22 agosto in Lombardia

- Tamponi effettuati: 12.957, totale complessivo: 1.469.893

- Nuovi casi positivi: 185 (di cui 20 'debolmente positivi' e 2 a seguito di test sierologico)

- Guariti/dimessi totale complessivo: 75.649 (+103), di cui 1.255 dimessi e 74.394 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 14 (-3)

- Ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-1)

- Persone decedute, totale complessivo: 16.852 (0)

I nuovi casi per provincia

Milano: 71, di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 0

Brescia: 23

Como: 4

Cremona: 1

Lecco: 4

Lodi: 7

Mantova: 8

Monza e Brianza: 12

Pavia: 38

Sondrio: 2

Varese: 6

